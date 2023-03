Ceballos: “Dovevo scegliere tra Real e Barcellona. Mi chiamò Florentino Perez e…”

FIRMA - Sulla scelta di andare al Real Madrid, Ceballos ha raccontato un particolare retroscena: "Dovevo scegliere tra Real e Barcellona ma tutto è cambiato in un attimo quando mi ha chiamato Florentino Perez. Nessun giocatore è in grado di dire di no al Real Madrid. È stato il presidente a convincermi a trasferirmi a Madrid. Mi disse che ero il futuro del centrocampo del clubd e voleva che giocassi per la sua squadra. Ho riattaccato e ho subito detto ai miei genitori: 'Domani andiamo a Madrid per firmare un contratto'".

PRESENTE E FUTURO - Non mancano anche i temi di stretta attualità: "Voglio giocare a calcio e voglio essere giudicato dal livello del mio gioco sul campo. Non voglio ottenere un nuovo contratto se non lo merito e non voglio trasferirmi in un'altra squadra se non lo merito. Solo tre mesi di contratto restanti? Voglio finirli, e quando finiranno, incontrerò il mio agente, la mia famiglia, per scegliere l'opzione migliore. Ho bisogno di un nuovo contratto solo se il consiglio e lo staff tecnico decidono che sono adatto al Real Madrid. Ora voglio giocare e dimostrare di valere il Real".