Ceballos duro: “L’Arsenal era quasi morto prima dell’arrivo di Arteta”

Dani Ceballos non ha peli sulla lingua e parlando dell’Arsenal ai microfoni del Sun esalta le prestazioni dei Gunners sotto la guida del nuovo tecnico Mikel Arteta, anche a costo di essere molto duro con la precedente gestione.

Ceballos: “Prima di Arteta l’Arsenal era quasi morto”

“La mia lite con David Luiz? Non dirò che non c’è stata. Non è stato un comportamento esemplare ma quando è così significa che teniamo alla squadra”, ha detto Ceballos in riferimento ai rumors su una zuffa tra la squadra Gunners. “Siamo due giocatori con qualità di leadership e queste cose possono accadere per il bene del club”.

Poi, sul momento dell’Arsenal prima e dopo l’arrivo di Arteta: “L’Arsenal era quasi morto prima del suo arrivo. Ora è l’anima del club ed è fortunato che ogni calciatore si fidi di lui al 100%. La società ha bisogno di lui per arrivare nelle prime quattro e qualificarsi in Champions League. Sappiamo che non sarà facile ma è l’obiettivo. Ci sono almeno 5-6 squadre che ci possono riuscire e dovremmo lottare. È un campionato tremendamente competitivo, chiunque può battere chiunque. Ma il nostro momento arriverà”.