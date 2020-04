Ceballos incorona Guardiola: “Il miglior allenatore della storia”

Esperienza in prestito all’Arsenal per Dani Ceballos, centrocampista spagnolo il cui cartellino appartiene al Real Madrid. Il giocatore, nel corso di un’intervista a DAZN, ha parlato di allenatori, partendo dal suo attuale tecnico Mikel Arteta, vice di Guardiola al Manchester City nella stagione 2018/2019.

ARTETA – “Sono molto contento di avere Mikel come allenatore: lui ha imparato da Guardiola, che è forse il miglior tecnico della storia del calcio. Arteta ha una mentalità vincente, diventerà uno dei migliori”.

ZIDANE – “Ho un rapporto sano con lui, mi ha sempre detto che sono un diesel, che dovevo giocare mòlte partite per avere un ritmo più elevato. Mi ha detto di avere pazienza, che il mio futuro è nel Real Madrid”.

SETIEN – “Ha una filosofia di gioco spettacolare, adesso si trova in un club nel quale può far trionfare le proprie idee. Non ho avuto la fortuna di essere allenato da lui, ma magari un giorno potremmo unire i nostri cammini”.