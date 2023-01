Cech e il derby di Manchester: “Gol United conferma che chi fa regole non capisce di calcio”

L'ex portiere ha commentato quanto accaduto nel derby di Manchester tra United e City.

Redazione ITASportPress

La vittoria del Manchester United in Premier League nel derby contro il Manchester City ha generato non poche polemiche. Non solo nei diretti interessati ma anche agli appassionati del calcio inglese.

In modo particolare a far discutere è stata la prima rete dei Red Devils targata Bruno Fernandes. L'azione ha ha portato al gol del portoghese ha visto Rashford, in fuorigioco, interessarsi al movimento del pallone, salvo poi lasciare strada al compagno, in posizione regolare, che ha successivamente segnato.

Una marcatura che dopo attente verifiche è stata convalidata ma che ha scatenato non solo l'ira Citizens ma anche di tanti altri. Tra questi l'ex portiere del Chelsea Petr Cech che su Twitter non le ha mandate a dire.

Il messaggio dello storico ex estremo difensore non lascia spazio ad interpretazioni: "Il primo gol del Manchester United conferma una cosa: chi fa le regole non capisce nulla del gioco del calcio". Dichiarazioni che sanno di vera e propria sentenza quelle di Cech.