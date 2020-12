Cech torna tra i pali con l’U23 del Chelsea e… prende gol dopo 3 minuti: “Posso ancora essere utile in caso di emergenza”

Petr Cech ha lasciato il calcio giocato da un anno e mezzo e subito è entrato nei quadri dirigenziali del Chelsea. Lo scorso autunno l’ex portiere, con molto stupore, è stato inserito nella lista della squadra riserve da Frank Lampard. Una notizia che lo stesso tecnico dei blues aveva spiegato con la necessità, vista l’emergenza pandemica di Covid-19, di avere un ulteriore portiere in rosa per evitare ogni rischio di ritrovarsi senza estremo difensore.

Ma la notizia sta nel ritorno tra i pali di quello che si pensava ormai fosse solo un dirigente. Cech, infatti, è sceso in campo con la formazione riserve dei londinesi nel campionato U23.

Cech torna a giocare

Il portiere classe 1982 è stato schierato dal primo minuto dalla squadra riserve del Chelsea contro il Tottenham nel campionato U23. Un ritorno non brillante ma che lo ha reso in ogni caso contento nonostante alcune incertezze e due reti prese praticamente alle prime battute. Sui social, Cech ha voluto raccontare le sue emozioni: “565 giorni dopo quella che pensavo fosse la mia ultima partita nel calcio professionistico ho avuto l’opportunità di tornare in campo … è stato così strano per i primi 20 minuti perché il mio ritmo di gara mi mancava, ma piano piano sono rientrato nei meccanismi è quella sensazione che mi aspettavo è tornata. Complimenti ai miei compagni di squadra per aver cambiato la partita! È stato fantastico ottenere la vittoria e 3 punti importanti per arrivare in cima alla classifica!”.

Successivamente, parlando ai media inglesi, Cech ha aggiunto: “Sono contento per questo ritorno in campo e credo che in futuro, in caso di emergenza, potrò tornare utile”.