Ceferin: “Manchester City fuori dalla Champions? Decisione presa ma…”

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha parlato al Guardian facendo il punto della situazione nel calcio europeo e cosa cambierà a seguito della pandemia. Tanti gli argomenti trattati ma anche alcuni relativi alle coppe e al caso Manchester City, escluso dalla prossima Champions League per il mancato rispetto delle norme sul FFP.

Caso Manchester City, parla Ceferin

“La decisione è stata presa e ora il caso è passato al Tribunale Arbitrale dello Sport e sarà il TAS a decidere”, ha esordito il numero uno della Uefa Ceferin sul Manchester City escluso dalle coppe. “Questo è tutto ciò che posso dire, per due motivi: in primo luogo, gli organismi indipendenti hanno preso la decisione, non io. E secondo: non conosco il caso sufficientemente bene per espormi e non mi piacciono le persone che commentano su argomenti che non conoscono bene. Ci sono troppe persone che lo fanno su svariati argomenti e non sanno di cosa parlano. Questo non mi piace e non lo farò”.