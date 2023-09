Ceferin sull’Arabia Saudita: “Nessun problema, è come la Cina in passato”

Arabia Saudita, le parole di Ceferin

Per ampliare il suo pensiero, Aleksander Ceferin ha preso l'esempio della Cina, in passato colosso del calciomercato. Un po' come oggi l'Arabia Saudita, diversi anni fa le squadre cinesi acquistavano tanti calciatori dall'Europa, più che altro a fine carriera. L’obiettivo del governo della Cina era uno: organizzare eventualmente una Coppa del Mondo. "La Cina ha fatto la stessa cosa anni fa eppure la sua squadra non si è qualificata per i Mondiali" - ha tuonato il presidente dell'UEFA. "Agire? Non penso che dovremmo cercare di agire in nessun campionato - ha proseguito. "Forse oggi i numeri sono un po’ più alti, ma non vedo giovani stelle come Erling Haaland o Kylian Mbappé interessati ad andare in Arabia Saudita”. Poi, ha concluso Aleksander Ceferin: "Il nostro calcio è davvero grandioso. Dalla nostra ricerca emerge che le persone seguono due cose: il proprio club o nazionale e le competizioni. Se il tuo giocatore preferito va su Marte, non lo seguirai più. "