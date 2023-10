Celta danneggiato dall’arbitro: spunta il tweet listato a lutto

Galiziani sconfitti in pieno recupero in casa della rivelazione Girona. Il gol-partita arriva pochi secondi dopo l'annullamento tramite Var della rete del vantaggio del Celta. Benitez non ci sta, la singolare protesta del club

Un gol di Yangel Herrera in pieno recupero ha permesso al Girona di superare di misura il Celta nell'anticipo dell'undicesima giornata di Liga e di confermarsi in testa alla classifica a prescindere dall'esito del Clasico.

La squadra allenata da Sanchez Muñoz ha però sofferto non poco per avere ragione dei galiziani di Rafa Benitez, sempre più inguaiati in zona retrocessione dopo la settima sconfitta in campionato.