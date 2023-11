Celta Vigo, Iago Aspas si scusa: “Ho commesso un errore”

La sfida tra Celta Vigo e Siviglia, valevole per la dodicesima giornata del campionato spagnolo, è stata segnata da un grave gesto. Nei minuti finali, infatti, l'attaccante spagnolo Iago Aspas si è scagliato contro il monitor del Var, che pochi minuti prima aveva tolto un calcio di rigore al Celta Vigo (Qui il video dell'accaduto). All'indomani della sfida dell'Estadio de Balaidos di Vigo, l'attaccante spagnolo si è scusato pubblicamente con un messaggio postato nelle storie Instagram. Ecco le parole del classe 1987: "Ieri ho commesso un errore. Non avrei dovuto incanalare la mia frustrazione in quel modo. Mi fa male perché non è l’esempio che voglio dare ai celtisti più piccoli".