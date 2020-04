Celta Vigo, Smolov viola la quarantena e torna in Russia: “Obbligato dal blocco delle frontiere”

Fedor Smolov, attaccante del Celta Vigo, ha violato la quarantena senza permesso per tornare in Russia, suo Paese d’origine. Il giocatore, attraverso i propri canali social, ha voluto spiegare i motivi che lo hanno spinto a compiere questo gesto.

SPIEGAZIONE – “Vista la situazione attuale e la chiusura delle frontiere, sono stato obbligato a tornare in Russia per stare più vicino alla mia famiglia. Io sono grato al club per il sostegno ricevuto e voglio anche sottolineare che ho informato la società di tutto ciò che ho fatto. Vi chiedo però un po’ di comprensione. Non appena le cose inizieranno a migliorare, sarò ben felice di tornare a Vigo”.

