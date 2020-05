Celtic campione a tavolino? I tifosi irridono i Rangers: “Nove di fila”

In Scozia prende sempre più corpo l’ipotesi di un’assegnazione del campionato a tavolino dopo l’interruzione per l’emergenza Coronavirus. A trarre beneficio da questa situazione sarebbe il Celtic Glasgow che occupava la prima posizione al momento dello stop. La notizia ha già eccitato i tifosi biancoverdi e depresso i rivali dei Rangers. I supporters della formazione associata alla Glasgow protestante avevano definito il campionato un titolo di Serie B per via dell’interruzione che avrebbe falsato lo svolgimento. Immediata la risposta degli acerrimi avversari. I tifosi del Celtic hanno riempito l’Ibrox Stadium, sede dei Rangers, con adesivi che richiamavano l’imminente conquista del nono scudetto consecutivo. La guerra degli sfottò non si è fermata nemmeno con il Coronavirus.