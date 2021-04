Celtic, i tifosi non rispettano minuto di silenzio per Filippo e sparano fuochi d’artificio

Spiacevole episodio prima dell’inizio della partita del campionato scozzese tra Celtic e Livingston in quel di Glasgow. Durante il minuto di silenzio osservato in tutto il Regno Unito per commemorare il Principe Filippo, i tifosi dei padroni di casa, fuori dall’impianto per via delle restrizioni per il Covid, hanno messo in atto un’azione “di disturbo” negli attimi di raccoglimento.

Come mostrano le immagini presenti sui social network, al momento del minuto di silenzio, ecco che dall’esterno dello stadio sono partiti fuochi d’artificio e altri rumori decisamente molesti che hanno oltraggiato la memoria di Filippo e, in un certo senso, hanno anche offeso la Royal Family.

I rumori assordanti hanno lasciato sbigottiti giocatori e arbitri in campo, sollevando anche i rimproveri del telecronista del match. Un episodio davvero da condannare e che non avrà fatto certo piacere al compianto Filippo che, oltre ad essere stato il marito della Regina Elisabetta, è stato anche Duca di Edimburgo.

Dal lato sportivo, invece, la gara non ha avuto storia con i padroni di casa del Celtic che hanno vinto 6-0.