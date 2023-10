Celtic, l’iniziativa della Green Brigade sul conflitto Israele-Palestina

Ancora una volta, un gruppo della tifoseria organizzata di un club europeo prende posizione sulle questioni extra calcio e strettamente attuali. E' il caso della Green Brigade (gruppo ultras degli scozzesi del Celtic Glasgow) che - tramite un comunicato ufficiale diramato sui propri canali social - ha chiesto a tutti i tifosi di portare delle bandiere palestinesi in occasione della prossima sfida di Champions League , in programma dopo la sosta per le nazionali (martedì 24 ottobre) contro l' Atletico Madrid . Una presa di posizione importante riguardo l'attuale conflitto israeliano-palestinese.

Celtic, il comunicato dei tifosi sul conflitto israeliano-palestinese

"Palestina libera: facendo seguito a un recente comunicato, vorremo reiterare la nostra convinzione incrollabile che noi, e tutti i tifosi di calcio, abbiamo il pieno diritto di esprimere posizioni politiche, come ogni altro cittadino fa altrove nella società. Il calcio rimane una delle poche aree della società dove la 'working class' ha un indirizzo politico genuino e non dettato da un gruppo elitario che ha ripetutamente dimostrato disprezzo per la storia e le tradizioni del Celtic Football Club". Poi, prosegue ancora il comunicato: "La Green Brigade è e rimane inequivocabilmente al fianco della Palestina e chiediamo al tifo del Celtic di stare dalla parte giusta della storia. Nel 2016, ci siamo schierati al fianco della Palestina, ora più che mai ha bisogno della nostra solidarietà. Il 24 ottobre, contro l'Atletico Madrid, chiediamo ai tifosi del Celtic di sventolare la bandiera della Palestina e mostrare che il Celtic Football Club sta con gli oppressi e non con gli oppressori" - ha concluso la nota dei sostenitori scozzesi.