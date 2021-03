Celtic, troppa rivalità e niente Guardia d’Onore ai Rangers campioni. “Loro non l’hanno fatto con noi due anni fa…”

Il Celtic Glasgow, per bocca del suo allenatore ad interim John Kennedy, ha deciso di non omaggiare i rivali di sempre dei Rangers, freschi vincitori del campionato scozzese che, dopo ben 9 anni sono riusciti ad interrompere l’egemonia degli avversari.

Parlando a Sky Sports, il tecnico ha comunicato l’intenzione dei suoi di non concedere la cosiddetta Guardia d’Onore alla squadra allenata da Steven Gerrard.

Celtic, troppa rivalità e niente Guardia d’Onore ai Rangers

“Ne abbiamo discusso molto. Due anni fa, quando noi siamo stati campioni, successe la stessa cosa e non ci fu clamore”, ha spiegato John Kennedy. “Non è un grosso problema, quindi non lo faremo. Non è mancanza di classe né nulla di questo tipo. Facciamo ciò che riteniamo giusto con dignità”. “Ripeto, ne abbiamo parlato collettivamente e abbiamo deciso che non lo faremo. Questo gruppo di giocatori aveva vinto e non ha ricevuto il rispetto dovuto in passato. Sono gli stessi giocatori a cui viene chiesto oggi di rendere omaggio ai rivali. Cosa che, appunto, non accadrà”.

Insomma. Alla Celtic Park sarà un vero Old Firm. Senza esclusione di colpi e con la solità rivalità…