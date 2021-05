Centrocampista a chi? River Plate senza portieri: Enzo Perez gioca tra i pali ed è MVP

Una notte magica per il River e per il centrocampista finito a giocare in porta

Redazione ITASportPress

Il River Plate fa la storia del calcio argentino. Decimata dai casi di Covid in squadra, arrivati a causare ben 25 indispinibili tra giocatori e staff, la squadra allenata da Gallardo compie l'impresa e batte in Libertadores l'Independiente Santa Fe senza un portiere di ruolo - i quattro estremi difensori erano out - e con appena 10 giocatori a disposizione. Protagonista di giornata Enzo Perez che di professione fa il centrocampista ma che per l'occasione gioca tra i pali e con ben 5 parate contribuisce alla vittoria dei suoi aggiudicandosi il titolo di MVP della gara.

Allo stadio Monumental, ecco che le reti di Angileri e Alvarez proiettano il River ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale. Ma gli occhi sono tutti per il "nuovo" portiere Enzo Perez che prima e dopo la gara. Calma accademica, nervi saldi e anche un pizzico di fortuna. 5 parate, qualche altro intervento di normale routine e infine il premio finale: vittoria e elezione come migliore in campo. A fine partita le foto di rito con tanto di selfie di famiglia per non dimenticare la notte meravigliosa appena vissuta.