Centurion torna in Argentina: l’ex Genoa verso il Velez Sarsfield

Ricardo Centurion torna in Argentina. L’ex attaccante anche del Genoa è pronto a lasciare i messicani del San Luis per firmare per il Velez Sarsfield.

Stando a quanto riporta L’Equipe, Centurion si potrebbe trasferire in prestito alla squadra allenata dall’ex romanista Gabriel Heinze. Il classe 1993, con un passato al Racin Club e al Boca Juniors, ed è entrato nel giro nella Nazionale Albiceleste Under20, prova a rilanciarsi in patria dopo aver affrontato molti momenti di crisi dovuti anche all’alcool.



CENTURION, RIVELAZIONE SHOCK