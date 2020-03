C’eravamo tanto amati…Mbappé rompe con i tifosi e il Real Madrid rimane alla finestra

Il sostegno dei tifosi è sicuramente importante per chi va in campo e quando viene meno la squadra o il giocatore ne può risentire. Soprattutto quando la rottura sembra insanabile, come nel caso di Kylian Mbappé. Il talento del PSG sarebbe ormai in rotta con i tifosi del Parc des Princes dopo alcune contestazione, velate e non, fatte alla squadra dopo alcune prestazioni non all’altezza.

PAURA DI VINCERE – Sarebbe proprio questa frase ad aver dato particolarmente fastidio al fuoriclasse francese. Dopo il ko contro il Borussia Dortmund in Champions League, i tifosi del PSG avevano esposto uno striscione con la scritta emblematica: “Paura di vincere?”. La riposta del classe 1998 non si è fatta attendere e sui social Mbappé aveva risposto riprendendo la domanda aggiungendo la riposta: “Mai”.

Non è la prima volta che Mbappé ha avuto a che dire con i tifosi. L’anno scorso ci furono delle ruggini dopo l’eliminazioni degli ottavi di finale contro il Manchester United. In quell’occasione il francese venne accusato dai suoi sostenitori di essere poco decisivo nelle partite che contano.

REAL MADRID – Si sa, tra i due litiganti il terzo gode. Il Real Madrid infatti rimane alla finestra e sfrutterà il rapporto ormai logoro tra Mbappé e i tifosi per tentare l’assalto quest’estate. A riportarlo è AS.