Cercasi allenatori: lo Shakhtyor Soligorsk mette l’annuncio… sul sito dell’ufficio di collocamento

Tredicesimo posto in classifica e alla disperata ricerca… di allenatori. Il curioso caso dello Shakhtyor Soligorsk arriva anche all’ufficio di collocamento. Infatti, la società che milita in Bielorussia ha deciso di affidarsi al sito del servizio statale per trovare almeno un fisioterapista che possa aiutare la squadra.

Il club bielorusso, che in Italia ricordiamo per aver anche affrontato in Europa League il Torino, ha deciso di mettere un annuncio sul sito dell’ufficio di collocamento e di condividere quanto fatto anche sul proprio account ufficiale su Twitter. Sul sito del servizio statale, come precisa la società, l’annuncio viene aggiornato ogni mese e, adesso, la figura ricercata è di un allenatore/fisioterapista. Alla guida del club, attualmente, c’è Yuri Vernidub.