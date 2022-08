Cesc Fabregas racconta il ‘pizzagate’: “Quel trancio finito addosso a Sir Alex Ferguson”

Dopo tanti anni, Cesc Fabregas è tornato a parlare di un famosissimo episodio avvenuto nel 2004 quando vestiva la maglia dell' Arsenal . Il calciatore era stato "protagonista" di un curioso lancio di pizza che era poi stato definito appunto "pizzagate". In quell'occasione ci fu uno scambio acceso di vedute nel tunnel degli spogliatoi dopo la gara tra Gunners e Manchester United e un trancio di cibo finì addosso a Sir Alex Ferguson , manager dei Red Devils. A ITV Sport, l'attuale centrocampista del Como ha spiegato cosa accadde per davvero in quell'occasione.

TANTA PIZZA 'POCO CORAGGIO' - Ricordando quel periodo all'Arsenal e nello specifico la sfida contro il Manchester United, Cesc Fabregas ha raccontato: "Eravamo imbattuti da ben 49 partite. Loro (il Manchester United ndr) erano molto competitivi e intelligenti. Io ero frustrato, mi ero riscaldato per tutta la gara senza entrare. Ovviamente ero deluso per la sconfitta e quando siamo tornato negli spogliatoi c'era una sacco di cibo. Ho preso un pezzo di pizza e ho iniziato a sentire che arrivavano dei rumori strani dal tunnel. Ho visto Wenger e tutti i giocatori ovunque. La prima cosa che mi è venuta in mente di fare fu quella di lanciare la pizza. Non avevo la forza di andare lì, forse anche per mancanza di coraggio visto che i giocatori del Manchester United erano tutti grandi atleti e molto forti fisicamente. Quel trancio di pizza è finito per caso addosso a Sir Alex Ferguson".