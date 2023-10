Champions asiatica, Neymar sconvolto: “È impossibile giocare su quel campo”

Paese che vai, tradizioni che trovi. Un concetto ancora estraneo a Neymar, che si stupisce ancora quando in Arabia viene incontro a situazioni che in Europa non sarebbero nemmeno lontanamente possibili. L'ultima riguarda la prossima gara di Champions asiatica contro il Nassaji Mazandaran, cui il manto erboso dove scenderanno in campo i giocatori non sarebbe ancora pronto. La dimostrazione arriva via social, con un video che è diventato virale e che ha catturato l'attenzione del brasiliano. Un terreno a tratti disfatto che gli addetti ai lavori stanno provando ad aggiustare in tempo per la sfida, O Ney ha risposto così: "Non ci credo, non è possibile una cosa del genere...".