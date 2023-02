Nuova Champions in arrivo: ripercussioni sulla Coppa di Lega inglese

Il nuovo format delle competizioni europee, che entrerà in vigore dalla stagione 2024/25 con la Champions, Europa League e Conference League e che vedrà crescere il numero delle partecipanti da 32 a 36, potrebbe avere già un primo effetto collaterale: rimodulare l’attuale Carabao Cup , la seconda coppa nazionale inglese, che sarebbe a rischio con l’attuale formula.

Il tema è diventato di attualità proprio nei giorni che precedono la finale di Wembley, in programma domenica alle 17:30, fra Manchester United e Newcastle. L'evento ha fatto registrare una grande corsa al biglietto, a dimostrazione di come la competizione piaccia molto ai tifosi inglesi. Nello scorso anno si sono infatti registrati circa 4 milioni di tifosi totali che hanno assistito alla finale. E quest'anno si prevede che le presenze saranno anche maggiori. E' quindi al vaglio l'ipotesi di modificare il regolamento in modo tale da riuscire ad incastrare al meglio tutte le competizioni.