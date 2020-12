Chapecoense in lutto: morto il presidente Magro a causa del Covid-19

Lutto in casa della Chapecoense, club brasiliano salito alla cronaca nel novembre del 2016 quando quasi tutta la squadra morì in un drammatico incidente aereo. Nelle scorse ore, con una nota, la società ha annunciato la scomparsa del proprio presidente Paulo Ricardo Magro a causa di complicazioni dovute al Covid-19.

“Rimaniamo estremamente sgomenti e col cuore preso da tristezza e incredulità. Riportiamo la morte del presidente della Chapecoense, Paulo Ricardo Magro, avvenuta mercoledì (30 dicembre). Paulo è stato in gran parte responsabile della ripresa della Chapecoense, sia dentro che fuori dal campo. Con il suo coraggio e saggezza, ha permesso alla squadra di camminare di nuovo su un percorso vittorioso, lastricato di dignità e lavoro, valori così spesso predicati dal nostro caro presidente. Di fronte a una perdita irreparabile, il sentimento è di tristezza, ma soprattutto di gratitudine all’uomo che è entrato nella nostra storia e in essa è divenuto eterno, ricostruendola ancora una volta. In questo momento di profondo dolore, chiediamo ai tifosi di unirsi alle preghiere per la famiglia e gli amici. Che la forza che così spesso hanno dato al nostro club non venga mai meno”.