Chapecoense, uno dei sopravvissuti alla tragedia Ruschel lascia il club… che resta in silenzio

Sta girando il mondo la notizia del triste addio di Alan Ruschel alla Chapecoense. Il difensore classe ’89, uno dei sei superstiti della tragedia aerea del 29 novembre 2016, ha lasciato il club, che non ha nemmeno annunciato sui canali ufficiali la scelta del brasiliano, ringraziandolo per aver dimostrato estremo attaccamento alla Chapecoense, tornando in campo nove mesi dopo quel drammatico giorno, nonostante i vari disturbi mentali e fisici. Non è stata neanche convocata una conferenza di ringraziamento. La news fa scalpore, tutto è stato fatto in silenzio, in punta di piedi, e nessuno poteva aspettarselo. Così Ruschel ha scelto i propri profili per comunicare la decisione di andarsene.