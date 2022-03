Che attacco a Higuain: “Patetico. Quando un suo compagno sbaglia…”

Parla l'attaccante del Chicago Fire Herbers

Ha da poco parlato della sua esperienza in MLS e della traquillità ritrovata, eppure per Fabian Herbers , calciatore del Chicago Fire , Gonzalo Higuain non è poi così sereno quando gioca, tantomeno con i suoi compagni di squadra.

Herbers ha poi proseguito: "No, davvero. Il suo linguaggio del corpo è semplicemente terribile. Non vorrei mai giocare in squadra con lui. Fanc**o questo ragazzo. Dovrebbe provare a sollevarli, a renderli migliori da leader. Non penso che l'Inter Miami possa fare molto in questa stagione. Non credo siano ad un alto livello di qualità e credo che sarà una stagione negativa anche per Higuain. Ripeto, lo vedi dal linguaggio del suo corpo e da come si comporta. Potrei sbagliarmi, ma non credo".