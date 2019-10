Che combini, Filipe Luis? L’ex Atletico litiga… con un compagno

Tempo di Copa Libertadores in Sud America. Le emozioni sono forti e c’è grande attesa per capire se il River Plate, detentore del trofeo, verrà detronizzato. Nella semifinale tutta brasiliana tra Gremio e Flamengo, terminata 1-1, sono diventati protagonisti inattesi Willian Arao e Filipe Luis. L’ex Atletico ha sfiorato la rissa con il compagno di squadra. Tutta colpa del rimprovero di Arao dopo un’azione avversaria: il difensore sarebbe arrivato a spintonare il vecchio totem dei Colchoneros, senza considerare la sua reazione veemente. Filipe ha aggredito il partner di reparto e sono serviti due compagni per separarli. Insomma, nervi tesi in casa Flamengo. La Copa Libertadores ha anche questi effetti collaterali.