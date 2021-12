Chelsea, anche i ricchi piangono: rosso oltre i 170 milioni nel 2020/21

L’assenza del pubblico ha colpito anche le entrate commerciali, scese a 162 milioni di euro

Il Covid ha messo anche in difficoltà finanziaria i campioni d'Europa del Chelsea. Come riporta il Daily Mail, il club del patron russo Abramovich ha registrato al 30 giugno 2021 un rosso di 172 milioni di euro, che segue all’utile di 47 milioni dell’anno precedente. Tutto questo nonostante un incremento del fatturato fino a circa 500 milioni di euro, unito tuttavia a una perdita quasi totale dei ricavi da stadio, che ha contribuito in modo massiccio al rosso finale. Le entrate dai botteghini sono infatti passate dai 90 milioni di euro del 2019/20 agli 8,6 milioni della scorsa stagione. Come riporta calcioefinanza.it, l’assenza del pubblico ha inoltre colpito anche le entrate commerciali, scese a 162 milioni di euro, calo in parte compensato dall’incremento derivante dalle sponsorizzazioni e dai diritti tv: per questi ultimi per i quali viene considerato anche il mese di luglio, facente parte della fine della stagione scorsa. Il 2020/21 del Chelsea è stato comunque estremamente positivo: il club ha chiuso l’anno con la vittoria della Champions League, la seconda dell’era Abramovich, e il quarto posto in Premier League.