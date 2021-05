Chelsea, anche senza Champions Tuchel e Thiago Silva rinnoveranno

I vertici blues hanno scelto di continuare con i due protagonisti di questa stagione

Il Chelsea questa sera sarà impegnato nella finalissima di Champions League contro il Manchester City . La speranza è quella di alzare il trofeo. Una speranza che vorrebbe dire rivincita per Thomas Tuchel e Thiago Silva che, nella passata edizione, si erano spinti in finale - poi perdendola - ma con la maglia del Paris Saint-Germain .

Indipendentemente dall'esito della gara, però, sembra che i vertici del club di Londra vogliano puntare ancora sul duo prima citato. Come riportano il Telegraph e Sky Sports, infatti, nessun dubbio sul destino del mister tedesco che ha convinto la dirigenza del Chelsea. Il tecnico, che si giocherà il più prestigioso trofeo per club a livello europeo contro il Manchester City, potrebbe rinnovare il proprio contratto per diverse stagioni.