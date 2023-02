Chelsea, aria di rinnovo per Thiago Silva: “Il club ha bisogno di me per…”

Non solo un mercato invernale di altissimo livello (e costo). In casa Chelsea si cerca di blindare le pedine fondamentali della squadra. Tra queste, anche l'esperto difensore brasiliano Thiago Silva che avrà, per sua stessa ammissione, un compito molto importante.

Intervistato da ESPN, il giocatore ex anche di Milan e Psg ha parlato del suo futuro nel club di Londra. A 38 anni, il brasiliano è in scadenza di contratto ma ha ammesso che si sta lavorando al rinnovo: "Ne stiamo parlando, probabilmente succederà tutto nei prossimi giorni. La mia intenzione e quella della società è di continuare insieme. So che il club ha bisogno di me in questo momento. C'è un gruppo di giovani e io con la mia esperienza posso aiutare in questo processo di ricostruzione del club. Sono disposto a farlo, so che la mia responsabilità è molto grande".