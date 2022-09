Chelsea, Aubameyang: “Addio di Tuchel? Triste. Proverò a parlarci. Settimane pazze”

Sono state settimane decisamente movimentate per Pierre-Emerick Aubameyan g. L'addio al Barcellona, il passaggio al Chelsea , la rapina subita e la frattura alla mascella. Poi, come se non bastasse, dopo essersi trasferito in maglia Blues anche per volontà di mister Thomas Tuchel , ecco l'esonero dell'allenatore. Il tutto condito da risultati non positivi che ne stanno condizionando il suo ambientamento in squadra.

Dopo il pareggio in Champions League contro il Salisburgo, l'attaccante del Gabon ha parlato a Hayters TV come riportato anche da Metrosottolineando la particolarità di queste ultime settimane: "Come va la mascella? Sto bene, ma un po' deluso dal risultato col Salisburgo. Abbiamo giocato molto bene, secondo me avremmo dovuto segnare qualche gol in più e vincere la partita, ma siamo finiti per pareggiarla 1-1. Per quanto riguarda la mia mascella ci vorrà più tempo. Non sto bene al 100%. Non è facile giocare con una maschera dopo un danno del genere, ma speriamo di riprendermi il prima possibile".