Chelsea, Azpilicueta attacca: “Lampard ha portato entusiasmo. Sarri? Il passato”

Il Chelsea volta pagina dopo la stagione vissuta con Maurizio Sarri. I Blues si sono affidati a Frank Lampard e l’ex stella inglese ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi, già pronti a sostenerlo a dispetto di un mercato che si preannuncia assai complesso. Tuttavia, secondo il terzino spagnolo Cesar Azpilicueta, questa carica è già sufficiente per dare una svolta importante: “Può essere straordinario perché sappiamo che i fan possono fare la differenza”. Poi un confronto con il predecessore di Lampard: “Sarri se n’è andato. Gli auguro il meglio, ma noi dobbiamo darci da fare. Non vinceremo mai nulla pensando al passato. L’esperienza di Lampard come manager è di un anno a Derby, ma c’è tutta l’esperienza che ha come giocatore, giocando ai massimi livelli, sotto molti ottimi manager, la sua personalità, il suo comportamento e la sua esperienza. Sono sicuro che il suo desiderio e passione per essere manager e questa possibilità di essere il manager del Chelsea, il club che ama e dove i fan lo amano”.