Chelsea, Azpilicueta: “Sanzioni cambiano ogni giorno. Pronti ad aiutare”

Il capitano Blues sulla situazione del club dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e il congelamento dei beni del patron Abramovich

Cesar Azpilicueta non si tira indietro nel parlare della situazione del suo Chelsea. Dal ritiro della Nazionale spagnola, il capitano Blues ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento del club dopo il congelamento dei beni del patron Abramovich e le conseguenze problematiche che la società sta affrontando in termini di costi da sostenere per i viaggi e la mancata vendita dei biglietti per i tifosi.