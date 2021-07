Chelsea-Bayern Monaco, in atto scambio delle ali

Potrebbe profilarsi un clamoroso scambio sull'asse Londra-Monaco di Baviera.

Il Chelsea Campione d'Europa in carica, sarebbe interessato, secondo l'Equipe, ad intavolare uno scambio con il Bayern Monaco Campione di Germania . Sul tavolo ci sarebbero due calciatori molto interessanti.

EQUIPE - Secondo il quotidiano francese, il Chelsea sarebbe interessato a Kingsley Coman del Bayern Monaco ed è pronto a includere nell'affare Callum Hudson-Odoi, il quale non rientrerebbe nei piani del tecnico del Chelsea Tuchel. Questa trattativa potrebbe andare in porto, data la distanza tra domanda e offerta, per quel che riguarda il rinnovo di Coman (lui chiede 18 milioni, il club bavarese ne offre 13).