Chelsea, casting per la porta: offerti 30 milioni di euro all’Ajax

Il Chelsea è alla ricerca di un portiere che possa prendere il posto di Kepa, nell’ottica di una sua possibile partenza nella prossima finestra di mercato.

SIRENE SPAGNOLE

Kepa è molto apprezzato in Spagna in virtù delle sue buoni doti tecniche. Il calciatore potrebbe rientrare in patria in vista della prossima sessione di calciomercato, considerate le richieste recentemente arrivate da Valencia e Atletico Madrid. Il Chelsea così sta iniziando a guardarsi attorno e cerca un portiere che possa sostituire lo spagnolo, e che possibilmente abbia caratteristiche a lui simili: bravo nell’autorità in area di rigore e con una buona capacità di giocare palla a terra.

ONANA IN POLE

André Onana vuole fortemente i Blues. Pare che il giocatore negli scorsi giorni abbia mandato un indizio social sul proprio futuro iniziando a seguire la pagina Instagram del Chelsea. Il club di Abramovic però sembra che abbia altri calciatori nel mirino: secondo quanto riportato dal The Express sarebbe infatti finito tra gli obiettivi della società il portiere del Manchester United Dean Henderson, quest’anno in prestito allo Sheffield United dove ha mostrato grandi progressi. La trattativa non è facile, dal momento che i Red Devils vorrebbero trattenere il giovane per farlo ancora maturare e affinché un giorno raccolga l’eredità di De Gea. Se tale difficoltà dovesse perdurare non è escluso che alla fine la scelta ripieghi sul portiere camerunese, considerata l’apertura da parte del club e del ragazzo per la trattativa.