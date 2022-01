Chelsea, Cech svela i segreti vincenti di mister Tuchel

L'ex portiere Blues sul mister tedesco

Nelle scorse ore il Chelsea ha festeggiato il primo anno di Thomas Tuchel come allenatore della prima squadra. 365 giorni di successi visto che la formazione Blues si è trovata, tra le altre cose, a trionfare in Champions League. Ma cosa si nasconde dietro questa trasformazione dall'arrivo del tecnico tedesco? A provare a spiegare quali siano stati i segreti del mister è stato Petr Cech , storica leggenda della società.

Ai canali ufficiali del club di Londra, l'ex portiere ha raccontato: "Thomas si è comportato bene al Chelsea molto rapidamente, e questa è stata la chiave del suo successo. Era un allenatore di squadre che si trovavano in cima o vicino alla vetta dei rispettivi campionati, Borussia Dortmund e PSG, e ovviamente questo ti gli ha permesso di avere una grande esperienza. Quando è entrato qui al Chelsea, potevi sentire che aveva già molta esperienza nel calcio, sia nelle squadre giovanili sia in quelle di vertice. Quando arrivi in ​​un nuovo club e prendi il posto di una leggenda del club (Lampard ndr), ci sono molte aspettative sul fatto che devi iniziare a vincere. Thomas è un buon ascoltatore e si è subito reso conto di come funziona il club. Questo lo ha aiutato a fare le scelte giuste, insieme al suo staff", ha detto Cech.