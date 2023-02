Chelsea, tante stelle pronte a salutare: possibile guadagno da 300 milioni

Christian Pulisic potrebbe essere il primo a salutare. I Blues hanno speso oltre 600 milioni di sterline sul mercato per 18 giocatori in sole due sole sessioni dedicate ai trasferimenti da quando la società è stata rilevata da un consorzio guidato dallo statunitense Todd Boehly a maggio. Una situazione che ha portato il tecnico Graham Potter ad avere a disposizione una squadra di oltre 30 giocatori, mentre solo tre degli otto acquisti di gennaio potrebbero essere aggiunti alla rosa disponibile per la UEFA Champions League, con l’esclusione dell’attaccante Pierre Emerick-Aubameyang (arrivato in estate).