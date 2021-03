Chelsea, Chilwell crede nella Champions League: “Possibile al 100%…”

La cura Thomas Tuchel funziona in casa Chelsea. Dall’arrivo del manager tedesco, i londinesi sono ancora imbattuti e le ambizioni per il finale di stagione sono diventate davvero grandi. Parola di Ben Chilwell che intervistato dal Telegraph non ha nascosto la voglia e il desiderio di continuare a stupire, magari in Champions League dove i blues si troveranno ad affrontare il porto nei quarti di finale.

Chelsea, Chilwell: “Champions possibile al 100%”

Dopo l’addio di Lampard e l’arrivo di Tuchel, il Chelsea ha decisamente cambiato passo trovandosi adesso a lottare per i primi quattro posti in Premier League ma soprattutto con la possibilità di portare a casa due trofei: la FA Cup e la Champions League. Per Chilwell entrambi i traguardi sono possibili: “Certo. Tutto èèpossibile al 100%. Siamo in entrambe le competizioni e stiamo giocando bene, ma non è qualcosa di cui stiamo parlando in questo momento. Credo che tutti lo pensino ma nella nostra mente c’è il lavoro quotidiano. Pensiamo giorno per giorno, settimana in settimana come l’allenatore ci ha detto di fare. Dobbiamo continuare a migliorare in allenamento e affrontare ogni partita con la stessa mentalità che abbiamo avuto fin qui”.

E proprio sul tecnico: “Sto lavorando duramente in allenamento e quando entro in partita chiedo spesso al mister come comportarmi in modo da aiutare al massimo la squadra. Voglio crescere e migliorare e so che abbiamo 2-3 giocatori nel mio stesso ruolo e questo è uno stimolo”.