Chelsea, ci siamo: il Derby County concede a Lampard il permesso di trattare con i blues

Ieri dicevamo che entro 48 ore Frank Lampard sarebbe diventato il nuovo allenatore del Chelsea. Ebbene, se non saranno esattamente 48 ore poco ci manca: oggi, martedì 25 giugno, si è verificato un passo avanti significativo per quanto riguarda il passaggio dell’ex centrocampista ai blues come tecnico della prima squadra per il dopo-Maurizio Sarri. Infatti, tramite i propri canali, il Derby County ha dato il permesso al suo attuale allenatore Lampard per trattare con il Chelsea. “Il Derby County conferma di aver dato il permesso al Chelsea per parlare con Frank Lampard, riguardo il ruolo di allenatore della squadra di Stamford Bridge” si legge nel comunicato. Non ci sono altre piste, l’unico davvero vicino a prendere il posto del tecnico toscano Sarri ora alla Juventus è proprio la leggenda dei blues, reduce da una annata in cui ha sfiorato in finale playoff la promozione in Premier League contro l’Aston Villa.