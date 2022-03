Chelsea, congelati beni di Abramovich nel Regno Unito: non può vendere il club

Problemi per la cessione della società di Londra

Non ci sono buone notizie per il Chelsea e per la cessione del club da parte di Roman Abramovich. La clamorosa notizia arriva dal Regno Unito e a riportarla sono i principali media tra cui il Times. I beni dell'oligarca russo in Inghilterra sarebbero stati congelati per decisione del governo britannico. In questo senso, anche il Chelsea ne risentirebbe non potendo essere venduta come ci si attendeva.