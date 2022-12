Chelsea, Cucurella “show”: si rompe uno scarpino e gioca con due diversi

Il Chelsea ha vinto 2-0 contro il Bournemouth nella sfida giocata nella serata di ieri. A prendersi la scena non sono stati solo gli autori dei due gol, Havertz e Mount, ma anche Marc Cucurella . Il calciatore, infatti, ha vissuto una doppia "avventura" che non capita di vedere tutti giorni.

Il difensore o centrocampista Blues, infatti, a seguito di un contrasto di gioco ha visto il suo scarpino sinistro rompersi ed essere inutilizzabile. Con grande premura ne ha richiesto uno sostitutivo ma dalla panchina non gli hanno dato quello "corretto", per lo meno non dello stesso tipo del destro.

Ecco, allora, che Cucurella si è trovato a giocare la sfida con due scarpini differenti diventando virale sul web e confermando la sua grande volontà nonostante le condizioni non fossero, per lui, perfette. Da notare come il giocatore sia stato anche tra i migliori in campo con statistiche non indifferenti.