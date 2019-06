Chelsea, Cudicini benedice Lampard: “Lui il nuovo tecnico? Sarebbe fantastico”

E’ Frank Lampard il candidato numero uno a sedere sulla panchina del Chelsea nella prossima stagione, dopo che Maurizio Sarri, che con i blues ha vinto l’Europa League, è passato alla Juventus. L’ex centrocampista, attualmente alla guida del Derby County, ha ricevuto in queste ore la “benedizione” di Carlo Cudicini, suo ex compagno di squadra ai londinesi. Queste le parole dell’ex portiere rilasciate al The Standard.

“SAREBBE FANTASTICO” – “Conosco Frank, ho giocato con lui e penso che sarebbe fantastico se fosse lui il nuovo manager del Chelsea. Ha appena iniziato la sua carriera, ma nel calcio non è possibile pianificare molto. A volte arriva una possibilità e devi prenderla. Ha tutte le carte in tavola per diventare un grande allenatore”.