Chelsea e Azpilicueta ancora insieme: rinnovo grazie ad una clausola speciale

Nonostante il blocco importo dal Governo ad ogni tipo di attività, i Blues sono riusciti a rinnovare il contratto dello spagnolo per una clausola precedentemente inserita nell'accordo.

Non ci sono state ancora notizie ufficiali, ma pare proprio che il pericolo di perdere gratuitamente a parametro zero Cesar Azpilicueta da parte del Chelsea sia stato scongiurato.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il club di Londra sarebbe riuscito comunque a rinnovare il contratto dello spagnolo nonostante le limitazioni del Governo nelle attività a seguito del congelamento dei beni di Roman Abramovich per via della guerra in Ucraina.