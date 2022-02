Chelsea e il Mondiale per club, Tuchel: “Eccitante. Vogliamo vincerlo”

Il tecnico Blues carico per questa competizione che inizierà per i londinesi la prossima settimana

Non solo Premier League e Champions League, febbraio sarà per il Chelsea il mese della Coppa del Mondo per club, competizione alla quale i Blues prenderanno parte per via della vittoria ottenuta proprio in Champions la passata stagione. Un torneo speciale che vedrà la formazione di Thomas Tuchel impegnata con le migliori squadre del resto del mondo. Ai canali ufficiali del club di Londra, il tecnico tedesco ha detto la sua sulla competizione.

ECCITANTE - “Devo dire che quando partecipi a questo torneo, sei molto emozionato e preoccupato. Quando non ci stai partecipando, invece, questo torneo non attira particolarmente la tua attenzione e non è particolarmente apprezzato. Forse questo è l'atteggiamento in Europa o personalmente la mia idea. Ma quando sei coinvolto, inizi a pianificare, vedi le partite in arrivo, la lotta è dietro l'angolo ed è eccitante", ha spiegato Tuchel. "È un'opportunità per vincere una coppa fantastica e non succede tutti i giorni. Faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo".