Chelsea, emergenza infermeria. Sono addirittura 11 gli assenti

Sempre la solita sfortuna per il Chelsea. La squadra di Mauricio Pochettino si è resa protagonista di quello che, forse, è il peggior avvio di stagione nella storia del club. Ma tutta la colpa non va all'allenatore o alla squadra, quanto agli importanti infortuni che continuano a condannarla. Con l'ultimo riscontrato da Ben Chilwell, sono ben undici i calciatori ai box sui quali i blues non potranno contare per la prossima gara contro il Fulham. Si tratta di Fofana, Nkunku, Romeo Lavia, Trevoh Chalobah, Reece James, Bettinelli, Chukwuemeka e Badiashile. Gli ultimi due sono ad un passo al rientro, ormai mancano solo pochi giorni, mentre gli altri impiegheranno più tempo. A questi poi vi aggiungiamo anche Nicolas Jackson e Malo Gusto, i quali saranno sospesi e non a disposizione per la gara di lunedì.