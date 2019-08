Chelsea, Emerson Palmieri: “Cerchiamo la prima vittoria. Lampard sta lavorando bene”

Il Chelsea è ancora alla ricerca del primo successo di questa stagione, ma secondo l’esterno Emerson Palmieri arriverà presto, con i Blues che potranno sbloccarsi già domani contro il Norwich City nella terza di campionato: “Con il Manchester United abbiamo giocato bene, però nella ripresa abbiamo incassato due gol in dieci minuti che ci hanno tagliato le gambe; settimana scorsa col Leicester siamo stati comunque bravi in campo, ma ancora non abbiamo vinto. Ora possiamo rifarci, i tre punti sono fondamentali: abbiamo voglia di vincere e abituarci a tale soddisfazione”.

E ancora: “Le critiche delle ultime settimane? A volte si deve dare più responsabilità ai più esperti, siamo un gruppo molto giovane e possiamo fare bene nel lungo periodo. Lampard secondo me ha svolto un ottimo lavoro in questi mesi, dobbiamo crederci e continuare così”. Una battuta anche sul connazionale oriundo Jorginho: “Condivido con lui anche il rapporto con l’Italia, sono contento di averlo al mio fianco. È un ottimo giocatore”.