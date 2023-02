Chelsea, Enzo Fernandez: “Costo del mio cartellino? Niente a che fare con me”

Eppure, il centrocampista Blues non sembra risentire del peso del costo del suo cartellino e al Guardian, nel corso di una bella intervista a 360° ha spiegato: "Per quanto riguarda il costo del mio trasferimento posso dire che queste cifre non hanno nulla a che fare con me. Questo fa parte del calcio. Il mio compito è uscire, andare in campo e fare del mio meglio".