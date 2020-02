Chelsea, Giroud: “A gennaio ero pronto a partire. Ora testa al Chelsea”

Olivier Giroud a gennaio è stato spesso accostato a Inter e Lazio. Il centravanti francese è stato a lungo corteggiato dalle due società, ma l’affare non si è mai concluso. A bloccare tutto è stata la volontà di Frank Lampard di avere in rosa un attaccante di esperienza e livello come lui.

Dopo il monday night perso contro lo United per 0-2, Giroud è tornato a parlare del suo gennaio movimentato: “Ero in procinto di partire, da metà dicembre a fine gennaio mi sono trovato tra due fuochi, ma dal 1° febbraio sono tornato al 100% a disposizione del Chelsea e ora darò tutto fine a fine stagione per questa maglia. E’ bello ritrovare il prato e queste sensazioni. Il mio obiettivo personale, adesso, è giocare il più possibile perché voglio prendere parte al prossimo Europeo con la Francia”.