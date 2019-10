Chelsea, Giroud avvisa: “Lotterò per un posto, ma se mi obbligano a scegliere…”

Olivier Giroud lascia rispondere il campo. L’attaccante della Francia è stato protagonista di un altro gol, importante, con la maglia dei galletti. Una rete che sa tanto di ulteriore sassolino tolto nei confronti del suo club, il Chelsea.

Il campione del mondo, infatti, vive una situazione complicata. Protagonista con la propria Nazionale, ma riserva nel club dove il tecnico Lampard gli preferisce i giovani. Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, anche a seguito dell’1-1 contro la Turchia, Giroud ha espresso il proprio pensiero riguardo la situazione complessa.

A GENNAIO … – “Combatterò per il mio posto a Chelsea. L’allenatore lo sa”, ha detto il francese ai media subito dopo la gara. “A gennaio, però, prenderò una decisione. Se voglio lasciare il Chelsea? Non necessariamente. Ma se mi obbligano a fare una scelta…“. “Ho ancora alcuni anni meravigliosi davanti a me. Ho 33 anni, ho ancora il fisico dalla mia parte, ho uno stile di vita sano e mi sento bene fisicamente. Voglio divertirmi e giocare più partite. Il Chelsea è la mia priorità, ma se alla fine sono costretto a fare una scelta, la farò. Esattamente come quando ho lasciato l’Arsenal”. “Lampard? Guarderà sicuramente le partite di noi giocatori. In ogni caso, personalmente tornerò carico a Londra”.