Chelsea, Giroud messo da parte: spunta una proposta della MLS

Campione del mondo con la Francia, riserva di lusso con il Chelsea. Olivier Giroud sta vivendo un momento non troppo semplice con la maglia blues della squadra di Lampard. Il tecnico gli preferisce i giovani e per il classe 1986, al momento, sono rimaste solo le briciole con appena quattro apparizioni in stagione.

Protagonista assoluto nell’annata passata con Sarri, il bomber francese è sparito dai radar da quando l’ex leggenda inglese è approdata sulla panchina del Chelsea. I vari Abraham e Mount sono decisamente avanti nelle sue gerarchie ed ecco perché per il campione del mondo potrebbero accendersi le sirene del mercato.

Come riporta sportnet650, infatti, su Giroud sarebbe piombata una squadra di MLS, la Major League Soccer americana. Si tratta dei Vancouver Whitecaps che avrebbe anche già presentato un’offerta al giocatore. Il centravanti non sembra, però, molto convinto, e preferirebbe giocarsi le sue carte ancora in Europa, oppure, dovendo scegliere l’approdo negli USA, preferirebbe una chiamata da Los Angeles, New York o Miami.