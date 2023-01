Chelsea, ha un nome chi ha impedito a Mendes di portare Ronaldo

Jorge Mendes era il suo secondo padre, poiché Ronaldo ha perso suo padre quando era bambino. La loro relazione era così stretta che Ronaldo gli regalò persino un'isola privata il giorno del loro matrimonio. Un rapporto che, ad oggi, si è interrotto per non aver raggiunto gli obiettivi prefissati dal giocatore che voleva giocare con il Chelsea o il Bayern Monaco. "O mi prendi il Chelsea o il Bayern, o ci separiamo", ha detto il portoghese. Jorge Mendes non è riuscito a trovare un accordo con i club che il giocatore voleva e il rapporto con il suo agente è finito.

Ma l'ostacolo di Mendes al Chelsea ha un nome e un cognome. Si tratta di Thiago Silva ex Milan che gioca con il club di Londra da diverso tempo dove ha vinto trofei importanti. SecondoThe Times Thiago Silva avrà nei prossimi giorni un'offerta di rinnovo con il club di Stamford Bridge. Il calciatore classe 1984 di un anno più vecchio del portoghese dell'Al-Nassr, si appresta a diventare un 'nuovo' giocatore del Chelsea per la prossima stagione, 23/24 . E non solo, tale è l'impegno e la dedizione del brasiliano per la causa della squadra londinese, che il club è disposto a lasciarlo continuare fino a quando non avrà più la forza per continuare a difendere i Blues. Insomma nello spogliatoio Thiago Silva non vuole rivali e il Chelsea lo ha accontentato.