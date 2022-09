Chelsea, Havertz e l’addio di Tuchel: “Sorpreso dall’esonero. Con lui vinto tanto”

SORPRESO - "Il nostro inizio di stagione non è poi così incasinato perché siamo sesti in classifica, soprattutto se si considera che abbiamo molti nuovi acquisti che prima devono ambientarsi. Il calcio è veloce, possono succedere molte cose in qualsiasi momento", ha detto Havertz. "Anch'io sono rimasto sorpreso dall'esonero di Tuchel, soprattutto se si considera come abbiamo giocato nell'ultimo anno e mezzo e tutto quello che abbiamo vinto. L'arrivo del nuovo allenatore? Potter ha fatto comunque un'ottima impressione, abbiamo una grande squadra e penso che ci stiamo divertendo".